Triathlon: Ironman sbarca in Sardegna con la distanza 70.3

Il Gruppo Ironman, società della Wanda Sports Group, dal 2020 aggiungerà una terza gara in Italia: il triathlon 70.3 Sardegna. L’evento inaugurale si terrà il 25 ottobre 2020 e si aggiunge ai due eventi Ironman esistenti in Italia: Emilia-Romagna il 19 e 20 settembre 2020. La partenza e l’arrivo della gara saranno al Forte Village di Santa Margherita di Pula, a circa 40 chilometri da Cagliari, a sud dell’isola. Le iscrizioni saranno aperte dal 12 dicembre.

“Siamo entusiasti che Ironman abbia scelto la Sardegna come nuova destinazione. Per noi – dice l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa – la gara offre una grande opportunità per mostrare le bellezze della nostra regione agli atleti di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di posizionare la Sardegna come destinazione sportiva al di fuori dell’alta stagione turistica”.

“La Sardegna è da tempo un nome familiare tra i viaggiatori europei. Ora diventerà un nome familiare anche tra gli atleti europei – osserva Stefan Petschnig, Managing Director di Europa, Medio Oriente e Africa per il gruppo Ironman – Questo è un evento di fine stagione perfetto sia per i neofiti che per i triatleti più esperti. Sono convinto che la bellezza del percorso, la sua accessibilità grazie all’aeroporto internazionale di Cagliari e il senso di ospitalità unica nel suo genere lo renderanno rapidamente un evento da inserire nella lista dei desideri di tutti gli atleti internazionali”.

Gli atleti inizieranno la loro gara con un percorso di 1,9 km (1,2 miglia) nuotando di fronte la spiaggia del Forte Village e completando un solo giro in senso orario. Dopo il primo passaggio, il percorso ciclistico condurrà gli atleti lungo alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna meridionale. L’evento si conclude con un percorso a due anelli che collega il Forte Village con la costa di Santa Margherita di Pula e il suo punto di riferimento, la torre saracena di Cala d’Ostia.

Gli atleti termineranno la loro gara ritornando al Forte Village.