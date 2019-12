Dipendenti con punto interrogativo sul loro futuro per il passaggio di consegne tra Auchan e Conad: queste le motivazioni che hanno convinto Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs a promuovere un nuovo sciopero di 16 ore.

Lo hanno annunciato in un comunicato le sigle sindacali, subito dopo l’incontro con i rappresentanti di Margherita Distribuzione SpA, che ha deluso le aspettative di una risposta ai 738 dipendenti degli ipermercati della Sardegna. Resta l’allarme tra i sindacati: si teme che il cambio di proprietà di alcune strutture in Sardegna possa dare il via a un “piano esuberi”.

Lo sciopero programmato è un pacchetto diviso in 8 ore da effettuare in una giornata da stabilirsi al livello territoriale, mentre altre 8 ore verranno effettuata nella giornata 23 dicembre 2019 su tutto il territorio nazionale.