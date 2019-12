Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera lungo la Statale 196, all’altezza del bivio per Samassi. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30.

Un furgone Fiat Fiorino, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un’Alfa Romeo 156. A causa del violento impatto, il furgone è come ‘decollato’, finendo su una Fiat Cinquecento. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di San Gavino, uno al Brotzu. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi.