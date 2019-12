Il Consiglio regionale si riunirà di sicuro anche venerdì 20 dicembre. E’ quanto emerge dopo la seduta serale della commissione Autonomia, dove è stato approvato lo stralcio della norma sul conferimento dei direttori generali dal testo sulla task force per smaltire le pratiche arretrate di Argea.

Separati i due testi, con i voti della maggioranza è arrivato il via libera alla proposta di legge che dà un’interpretazione autentica alla norma che regola le caratteristiche che devono avere i direttori generali per essere nominati tali. Un tentativo, secondo l’opposizione, “di sanare illegittimità di precedenti nomine”.

Per questo sono stati chiesti i dieci giorni necessari per la relazione di minoranza. Quanto ad Argea, la situazione è di pieno stallo. Mancherebbe – è emerso dalle audizioni dei commissari delle Agenzie agricole – una soluzione tecnica per attivare la task force, così il parlamentino si riunirà anche domani per trovare una quadra. Se anche in questo caso la minoranza chiederà i dieci giorni, la legge rischia di non essere approvata entro l’anno.