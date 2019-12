Una delle persone ferite durante la sparatoria avvenuta a Jersey City è morta dopo il ricovero in ospedale. Lo rendono noto le autorità locali, mentre prosegue la caccia a un uomo e una donna, le due persone che avrebbero aperto il fuoco.

Jersey City e’ una cittadina di poco meno di 300 mila abitanti che si affaccia sulla Baia di New York, anche se si trova nello stato del New Jersey. E’ un centro sviluppatosi notevolmente negli ultimi dieci anni, di fronte a Lower Manhattan all’altezza di Wall Street, con un via vai di migliaia di pendolari ogni giorno.