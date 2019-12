È stata posta agli arresti domiciliari la ragazza di 22 anni che ha travolto in auto un bambino di due anni e la madre che spingeva il passeggino in un incidente avvenuto a Coccaglio, nel Bresciano. Le forze dell’ordine sono arrivati a lei grazie ai video delle telecamere installate in strada. La giovane è accusata di lesioni stradali gravi e omesso soccorso.

La giovane non è stata ancora interrogata ed è probabile che racconti la sua versione dei fatti davanti al gip in occasione della convalida dell’arresto, scattato la scorsa notte.

Il bimbo era nel passeggino ed è stato sbalzato. Le sue condizioni restano gravissime.