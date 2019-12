Tutto pronto per la ventottesima edizione di Rocce Rosse Blues, il festival dedicato alla musica del diavolo, in programma dal 17 al 23 dicembre a Osini e Lanusei, nella sua ormai collaudata veste di “Winter Edition”.

Il taglio del nastro è previsto per martedì 17 dicembre, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Susanna a Osini, con l’eclettico sassofono di Gavino Murgia che ripropone il progetto “Officium Divinum”, crossover tra la musica colta e il jazz, nato per celebrare l’‘Officium Defuntorum’,di Jan Garbarek e Hilliard Ensemble. Il sax soprano di Gavino Murgia sarà accompagnato dalle voci di Paolo Fanciullacci, Alessandro Carmignani, Giorgio Marcello e Victor Hernan Godoy.

Come da tradizione, anche per l’edizione 2019 di Rocce Rosse Blues non potevano mancare i big della musica made in Italy, come Edoardo Bennato e Moses, che saranno i protagonisti della serata di venerdì 20 dicembre al teatro Tonio Dei di Lanusei. E se il “Peter Pan Rock’N Roll Tour 2020” di Bennato sarà ad alto contenuto rock e blues, sospeso tra grandi classici e ultimi successi, Moses, 31 enne artista sardo, già proiettato nel firmamento delle star internazionali, riproporrà le hit che hanno decretato il successo del suo ultimo tour estivo. Ad aprire la serata ci penserà Irene Loche con il suo ultimo progetto da solista, in un incontro tra sonorità folk e soul.

Invece, per sabato 21 dicembre, nella stessa cornice del teatro Tonio Dei di Lanusei, la scena sarà tutta per i nomi di spicco del panorama soul e blues internazionale, quasi a sottolineare il ritorno alle origini di RRB Winter Edition 2019. Così, sul palco saranno schierate la Juwana Jenkins Blues Band, guidata da una delle migliori voci “black” contemporanee e la Tony Braschi Blues Band, capitanata da uno dei pochi rock bluesman italiani in cima alle classifiche statunitensi, soprannominato il “Johnny Winter italiano”.

Per il giorno successivo, domenica 22 dicembre, al Tonio Dei di Lanusei, sbarcherà il sound irresistibile di Ricky Bailey, uno dei fondatori dei Delegation, storica band del soul britannico dalla lunga carriera e una grande quantità di successi internazionali come Oh Honey”, “Eau De Vie”, “The Promise Of Love”. Sarà accompagnato dalla Frankie & Canthina Band, una delle tribute band più longeve della storia del blues, da 25 anni in tour perpetuo nei club e nelle piazze di tutta Italia.

La chiusura della ventottesima edizione di Rocce Rosse Blues Winter Edition sarà affidata, il 23 dicembre nella Chiesa Santa Susanna di Osini, a Gavino Murgia, accompagnato dal Coro di Nuoro, premiato in diverse e prestigiose sedi nazionali e internazionali, con “Canti della Coralità Nuorese”, per un concerto che vuole riscoprire le nostre radici e i canti legati alla tradizione.