Dal 14 al 24 Dicembre piazza Rinascita e via Gramsci di Carbonia ospiteranno la seconda edizione di “Natale Insieme”, un evento che lo scorso anno fece registrare grande successo di pubblico e l’apprezzamento di concittadini e visitatori, accorsi numerosi in piazza Roma.

Il Natale 2019 non avrà unicamente come epicentro piazza Roma – sede della slitta e delle renne di Babbo Natale – ma anche la centralissima piazza Rinascita e via Gramsci, la tradizionale via dello shopping cittadino.

Un natale coi fiocchi tra mercatini, bancarelle, animazione, musica e intrattenimento. Un “Natale Insieme”, risultato della sinergia e dell’unità di intenti tra il Centro Commerciale Naturale “Carbonia Produce”, “Il Centro Rinasce” , le associazioni e i commercianti della città, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia.