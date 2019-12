Regali di Natale? Mettiti comodo e scegli un dono

Il Natale è ormai alle porte, il che può significare due cose: aspettare fino all’ultimo e regalare ai tuoi cari il classico e scontato panettone, oppure presentarti al cenone di Natale con un regalo tecnologico azzeccato che vada bene per tutta la famiglia. Già, ma quale?

Regali di Natale, la nostra lista

Abbiamo scelto per voi dieci regali adatti a tutta la famiglia, con diverse fasce di prezzo. Scegliete quello che fa per voi:

Videoproiettore Wifi Wireless

Un videoproiettore con il supporto Full HD 1080P per l’home cinema. Le dimensioni della proiezione dello schermo possono superare i 300″, permettendo di goderti uno schermo più grande.

Caratteristiche:

Il modulo WiFi ad alte prestazioni ti aiuterà a sbarazzarti dei cavi

4800 Lumen, risoluzione nativa 1280x720p, sorgente luminosa e sistema ottico aggiornati per una migliore luminosità, chiarezza dell’immagine e saturazione del colore

Doppio raffreddamento della circolazione della ventola

Connessione WiFi è compatibile con il sistema Andiord e IOS, ma si possono utilizzare anche gli ingressi USB, HDMI, VGA, uscita audio e scheda SD

Compralo su Amazon a 152,99€

Toshiba Hard disk portatile Canvio Basics da 2TB

Le unità esterne Canvio Basics consentono di archiviare e trasferire file ad alta velocità grazie alla tecnologia SuperSpeed USB 3.0.

Non richiedono l’installazione di software aggiuntivi e vengono forniti pronti per l’uso con Microsoft Windows.

Caratteristiche:

Design senza tempo adatto a tutte le situazioni.

Dimensioni: 78 x 109 x 14 mm

Finitura opaca

Connettività: USB

2 TB di spazio disponibile

Compralo su Amazon 59,30€

Telecamera Iren Live Control

Tra i dispositivi più completi e convenienti per la sicurezza della tua abitazione c’è Iren Live Control, la nuova tecnologia smart firmata Iren, che permette di essere a casa anche quando non ci sei, sia di giorno sia di notte.

Inoltre, se scegli l’offerta Iren Live Control Luce, paghi il canone mensile di 9,90 euro e il costo di attivazione è di soli 69€. Il resto lo rimborsa Iren con un bonus di 5 € per 36 mesi in bolletta.

Compralo sul sito di Iren

Xiaomi Mi Airdots

Gli Xiaomi Mi AirDots sono auricolari wireless con tecnologia Bluetooth 5.0. La connessione avviene automaticamente in pochi secondi, basta indossare le cuffie.

Caratteristiche:

Batteria a lunga durata – 4 ore, con una sola carica, 12 ore di durata della batteria con scatola di ricarica; auricolare con batteria da 40 mAh, scatola di ricarica con batteria da 300 mAh

Design leggero da 4.1 g, tre modelli di tappi per le orecchie

Pulsante fisico multifunzione per ridurre i tocchi falsi e supportare il controllo vocale

Comprale su Amazon a 22,07€

Macchina da caffè De’Longhi

La nuova macchina di De’Longhi ha un nuovo pannello di comandi intuitivo, retroilluminato e con i controlli soft touch per una grande facilità d’uso.

Caratteristiche:

Dimensioni compatte: larga solo 19,5 cm

Funzione “Doppio+” per un espresso più che doppio, super energetico e con un’extra aroma

Tasto “caffè lungo” per gli amanti del caffè americano

Macinacaffè integrato con 13 livelli di macinatura

Accensione e spegnimento programmabili

Compralo su Amazon 419,99€

Sistema Hi-Fi Sony con radio DAB+

Il Sistema audio da 50W della Sony ha un design elegante e compatto.

Sony mette a disposizione la tecnologia Dab+, uno standard di radiodiffusione digitale che permette la trasmissione sonora di programmi radiofonici con qualità paragonabile a quella di un compact disc.

Caratteristiche:

Uscita speaker da 50 W

Streaming audio Bluetooth con NFC

CD, radio AM/FM/DAB+

Compralo su Amazon 248,96€

Amazon Echo + presa intelligente TP-Link compatibile

Quali dispositivi acquistare per dare vita alla tua casa domotica? Questo set è formato da un Amazon Echo (uno speaker che, una volta connesso a Internet, esegue svariate operazioni tramite comandi vocali) e una presa intelligente Wi-Fi TP-Link.

Con il dispositivo di Amazon avrai la possibilità di utilizzare la tua voce per accendere la luce o regolare il termostato. Inoltre potrai controllare altri dispositivi compatibili connessi ad Echo, come la presa intelligente contenuta nel pacchetto.

Compralo su Amazon 93,74€

Sony Android TV da 75″, 4K Ultra HD

Una TV equipaggiata con il LED 4K Ultra HD HDR: una risoluzione pari a 4 volte quella delle immagini in Full HD per esperienza visiva ancora più intensa e reale

Caratteristiche:

Processore 4K X-Reality PRO: Ogni immagine viene analizzata in tempo reale per migliorarne nitidezza, contrasto e dettagli

Android TV compatibile con Amazon Alexa: gestisci il tuo TV e altri device connessi semplicemente usando la tua voce

Triluminos Display: più colore, più dettagli e più realismo in ciò che guardi

Compralo su Amazon 1.465,86€

Robot aspirapolvere e lava pavimenti con pulizia sistematica Ecovacs

L’aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 è dotato di un serbatoio dell’acqua da 0,3L ed è in grado di pulire anche le macchie sul pavimento. Ideale per la pulizia di superfici dure, soprattutto pavimenti in legno e piastrellati.

Caratteristiche:

4 modalità di pulizia e Max Mode. Con un percorso sistematico a zig-zag, pulisce a fondo e in modo efficace. La modalità Max è perfetta per raccogliere capelli, peli di animale, semi e altri detriti presenti su pavimenti

Controlla il tuo robot, sempre: puoi avviare, fermare, programmare a un orario specifico attraverso l’App anche quando non sei a casa o tramite Amazon Alexa e Google Home

Compralo su Amazon 229,98€

Kindle Paperwhite: schermo da 6” resistente all’acqua

Il nuovo Kindle Paperwhite è più sottile e leggero che mai, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole.

Caratteristiche:

Resistente all’acqua (IPX8), per leggere e rilassarti in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno

Una singola ricarica dura settimane, non solo poche ore

La luce regolabile integrata ti permette di leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte

Compralo su Amazon 109,99€