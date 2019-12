Ha minacciato di darsi fuoco perché voleva evitare il pignoramento di alcuni beni della sua azienda, ma la Polizia è riuscita a farlo desistere.

È accaduto questa mattina a Cagliari, in una falegnameria sulla statale 131. Protagonista un uomo di 58 anni, titolare dell’attività.

Questa mattina l’ufficiale giudiziario si è presentato nella sua ditta per il pignoramento legato a debiti non pagati. L’imprenditori però ha reagito: ha afferrato del liquido infiammabile, pronto a cospargersi il corpo per darsi fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante, che hanno parlato a lungo con il 58enne riuscendo a convincerlo a desistere.