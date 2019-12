Avevano appena rubato all’interno di un B&B di Cagliari quando, due donne di origine Rom, sono state fermate dalla Polizia.

Nella mattinata di oggi, infatti, gli Agenti della squadra Volante, dopo una telefonata al 113, hanno individuato e bloccato le due giovani in alcune vie limitrofe al B&B.

Una di loro (già nota alle forze dell’ordine) ha fornito generalità e documenti falsi e quando è stata sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici, si è scoperto che si trattava di R. V., di 26 anni.

All’interno degli slip della ladra sono stati trovati 600 euro, mentre all’interno di un piccolo trolley che portava con sé sono stati trovati accessori usati comunemente dai ladri d’appartamento.

Inoltre, dentro un calzino, sempre nascosto nel trolley, i poliziotti hanno rinvenuto una fedina d’oro ed un bracciale.

R.V. è stata arrestata per falsa attestazione resa ad un pubblico ufficiale, falso materiale e uso di atto falso, inoltre è anche indagata in stato di libertà per il possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli e ricettazione.

Ora attende l’udienza per direttissima.