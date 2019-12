Il Tar dà ragione all’assessora regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia. Con un’ordinanza pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dai sindacati Cgil-Fp, Uil-Fpl, Sadirs e Sdirs per chiedere l’annullamento di una serie di provvedimenti dell’esponente della Giunta Solinas.

Gabriella Murgia a settembre aveva inviato una nota ai dirigenti per chiedere di visionare i loro atti prima della definitiva emanazione: secondo le sigle avrebbe violato il principio della distinzione tra le funzioni di direzione politica, riconosciute all’organo politico, e quelle di direzione amministrativa, attribuite ai dirigenti in via esclusiva.

Di tutt’altro avviso i magistrati della seconda sezione del Tar Sardegna: “I provvedimenti impugnati non arrecano ai ricorrenti un attuale danno grave e irreparabile”. Non è stato ancora discusso, invece, l’ordine del giorno di censura presentato in Consiglio regionale dal gruppo dei Progressisti per gli stessi motivi ritenuti infondati dai giudici.