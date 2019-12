“Un’altra vittoria targata Movimento 5 Stelle, ecco infatti il fondo “salva casa”, un progetto cui lavorava da tempo il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco (M5S) e che ora lo ha trasformato in un emendamento alla manovra, approvato in Commissione al Senato”, afferma Gianluigi Paragone.

“Il nuovo strumento si pone l’obiettivo di offrire una chance in più alle famiglie che rischiano di perdere la casa di proprietà per debiti bancari o per aste giudiziarie, l’operazione ruota tutta intorno a una società di cartolarizzazione, ossia quel tipo di società che, dice Pesco, si finanzia sul mercato emettendo obbligazioni e con le risorse raccolte compra dalle banche o da altre società, crediti con immobili a garanzia”, conclude la nota di Paragone.