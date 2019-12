Da quando, nel 2015, ha detto alla madre di essere omosessuale, un allevatore di 43 anni dell’Oristanese, sposato e con due figli, sarebbe stato perseguitato dalla madre e dal fratello che non hanno accettato la rivelazione, peraltro già fatta alla moglie.

Dopo quelle che sono state denunciate come discriminazioni e minacce, l’uomo ha deciso di presentare un esposto contro i due suoi familiari per stalking. Il processo, come raccontano i quotidiani sardi, si è aperto ieri ad Oristano e proseguirà con la prossima udienza il 3 febbraio davanti alla giudice Federica Fulgheri e alla pm Daniela Caddeo.

L’allevatore, che vive nella stessa palazzina della madre e che gestisce l’azienda di famiglia, ha raccontato una serie comportamenti offensivi e minacciosi, che sarebbero andati in crescendo. Dal canto suo la madre, secondo quanto riferiscono i quotidiani, ha detto in aula di essere una “donna all’antica” e ha accusato a sua volta il figlio di averla provocata.