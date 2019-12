Dalle prime ore del mattino è in corso in tutta l’Ogliastra, ed in particolare a Tortolì, una imponente operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, delle Squadriglie e della Compagnia di Lanusei, per la ricerca di armi e droga.

Secondo quanto si apprende l’operazione, che vede numerose perquisizioni, potrebbe essere legata alla produzione di marijuana, particolarmente fiorente in Ogliastra. Non si conoscono ancora i risultati dell’attività.