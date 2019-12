L’Associazione Sardegna Pulita tramite un comunicato stampa, parla così sul caso Eurallumina.

“Il grande affare del Riavvio Eurallumina non smette di andare contro i lavoratori e la popolazione residente, con ingente esborso di danaro pubblico. Rispetteranno la Legge o la metteranno sotto strati di fanghi? Perché far ripartire un impianto inquinante quando con tutti quei soldi pubblici (e privati) si potrebbe creare lo stesso livello occupazionale e reddituale, garantendo la vita quasi eterna?” scrivono nel comunicato.

“Con la ripartenza della fabbrica – spiega Sardegna Pulita – si avranno effetti positivi con l’aumento della vita attesa a seguito dell’incremento del reddito per la popolazione interessata al progetto ma è anche vero che gli Assessori regionali illudono i lavoratori con passerelle politiche, scaricando la patata bollente sull’autorizzazione finale che dovrà rilasciare la Provincia con l’AIA”.

“Un modo ridicolo basato sull’aumentata aspettativa di vita con l’incremento del reddito. Il rischio salute è reale, aggravato dalle polveri tossiche nel paese. Non c’è una valutazione che tenga conto dell’impatto preesistente, più quello indotto da Eurallumina, con i problemi che crea. Adesso l’autorizzazione finale spetta alla Provincia con il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”.

“Autorizzeranno lo smaltimento dei Fanghi Rossi per 10 anni, sul modulo C non impermeabilizzato, che dagli attuali 7 metri di altezza dovrà arrivare a 26?” si chiede l’associazione. “Quell’area indicata è subordinata al rispetto della Legge. Non si rispetterebbe il Decreto legislativo n° 36 / 2003, che prevede l’impermeabilizzazione di fondo con l’argilla e con la tela impermeabile in HDPE. Per Legge, non ci sono le condizioni per rilascio dell’AIA. Per il resto è dimostrabile – conclude il comunicato – che la via sia aria fritta. Se si vuole fare quanto già fatto, si accomodino, ci procureremo polmoni e cuori artificiali”.