C’è attesa per il responso del ministero dell’Ambiente sul tratto nord del progetto di dorsale del metano in Sardegna firmato da Enura, la joint venture di Snam e Sgi (Società gasdotti Italia). E’ riunita a Roma, infatti, la commissione tecnica di Valutazione di impatto ambientale che potrebbe rilasciare già oggi il parere positivo. Quello per la parte sud dell’infrastruttura è arrivato poco più di un mese fa.

Il 2 dicembre scorso la Regione ha trasmesso il suo ultimo atto di competenza sul progetto Snam: l’istruttoria con le osservazioni di cui terrà conto oggi la commissione. Ventidue pagine che riguardano 237 chilometri di dorsale divisi in tre lotti: Palmas-Arborea-Macomer (50,1 Km), Macomer-Porto Torres (78,6), Macomer-Olbia (108,3).