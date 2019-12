The Script tornano in concerto in Italia il 9 luglio 2020 al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo ed il giorno successivo, il 10 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo SNAI – San Siro.

Ad aprire i concerti italiani ci sarà Becky Hill, giovanissima cantautrice inglese tra le più apprezzate del pop britannico contemporaneo.

Dopo oltre 6 miliardi di stream, 30 milioni di singoli e 11 milioni di album venduti, oltre 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.8 milioni di biglietti venduti, il trio irlandese THE SCRIPT ha pubblicato l’8 novembre scorso il nuovo disco, “SUNSETS & FULL MOONS”.

‘The Last Time’ è il singolo del grande ritorno che lancia ‘Sunsets & Full Moons’. Danny O’Donoghue (vocals, piano, chitarra), Mark Sheehan (vocals, chitarre) e Glen Power (batteria) proseguono con il loro stile inimitabile e la scrittura inconfondibile che ha trasformato la band in una vera potenza, in grado di riempire le arene di tutto il globo.

‘Sunsets & Full Moons’ è come un sequel dell’album di debutto dei The Script. Entrambi i lavori sono arrivati, infatti, dopo un periodo turbolento in termini di emozioni: O’Donoghue ha perso il padre al momento del lancio del loro primo disco e 10 anni più tardi la madre durante la lavorazione di questo progetto (entrambi i genitori sono scomparsi il giorno di San Valentino). Il disco riflette dunque lo stato d’animo della band, le proprie esperienze personali e temi cari a tutti i fan del gruppo.

“Penso che sia il disco più commovente che abbiamo mai creato” – racconta O’Donoghue. “La nostra musica ha sempre parlato del magnifico rapporto col nostro pubblico, dello scrivere dei nostri sentimenti e condividere le proprie emozioni”.

The Script hanno iniziato a comporre il disco subito dopo la fine del loro tour trionfale a supporto del disco ‘Freedom Child’ del 2017. Ancora una volta il gruppo – esattamente come agli esordi – abbraccia il potere unificante delle cose semplici: motivi accattivanti, melodie irresistibili e sentimenti travolgenti. Il disco è auto-prodotto ed è stato registrato vicino casa ai Metropolis Studios, con l’aiuto, per quanto riguarda il missaggio, di Mark ‘Spike’ Stent (Coldplay, Beyoncé, Frank Ocean), Manny Marroquin (Post Malone, Lizzo, Dua Lipa) e Dan Frampton (AuRa, Maejor, Jack Savoretti).

“Niente fronzoli, nessuna produzione, solo noi che suoniamo e diamo il meglio di noi stessi!” dice Sheehan.

Il tema del disco è semplice, conclude O’Donoghue: “non importa quanta oscurità possa penetrare nelle nostre vite, ci sarà sempre spazio per la luce, di nuovo”. Elogiando la speranza e la positività in tempi difficili, i The Script sono più vivi e vitali che mai.