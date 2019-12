Incidente di caccia questo pomeriggio, attorno alle 16, nelle campagne di Muravera. Un uomo, da quanto si apprende, è stato ferito da un colpo di fucile agli arti inferiori.

La dinamica non è ancora del tutto chiara, come ancora non sono stati forniti dettagli su generalità e condizioni di cacciatore. Sul posto è giunto l’elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale. Del caso sono stati informati i carabinieri.