Maxi operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, della Compagnia Carabinieri di Lanusei ed i colleghi della Compagnia di Jerzu e di Siniscola unitamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna coadiuvati da unità cinofile antidroga ed antiesplosivo. che dalle prime luci dell’alba di oggi hanno effettuato 10 perquisizioni delegate dalla Procura di Lanusei, che ha diretto le operazioni, e ulteriori 4 perquisizioni d’iniziativa allo scopo di reprimere il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti ed anche individuare gli autori dei degli incendi recentemente commessi ai danni del titolare di un locale pubblico del luogo ed al comandante della Stazione Carabinieri di Tortoli.

Nel corso delle attività che hanno visto coinvolti oltre 100 militari, un giovane, è arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana già pronta per la vendita, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Per lo stesso reato altri tre ragazzi di Tortolì sono stati denunciati in stato di libertà in quanto trovati in possesso di altra sostanza stupefacente per un peso complessivo di 50 grammi di marijuana,10 di hashish, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Fondamentale l’utilizzo dei cani che hanno consentito di rinvenire munizionamento di vario calibro, che verrà inviato ai laboratori del Ris di Cagliari per ulteriori accertamenti unitamente ad altro materiale ritenuto di interesse investigativo per le indagini sui recenti danneggiamenti rinvenuto durante la ricerca.