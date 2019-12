I poliziotti della Sezione Polizia Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di N. O., cagliaritano 31enne domiciliato a Soleminis, perché condannato ad espiare un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di 500 suro di multa.

L’uomo era già stato destinatario di un ordine di carcerazione nel marzo del 2018, ma questo provvedimento era stato sospeso. A seguito della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, il decreto di sospensione è stato revocato e gli Agenti hanno avviato immediatamente l’attività info–investigativa per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione.

I poliziotti hanno compiuto le ricerche dell’uomo presso la sua attività lavorativa per concluderle nell’abitazione di un suo familiare a Monserrato, dove lo stesso è stato rintracciato.

Al termine degli accertamenti è stato portato nel carcere di Uta.