Sta per entrare finalmente nel vivo il Gran Premio Città di Nuoro-Ciclocross, la gara promossa con l’organizzazione tecnica e meticolosa della Bike Demurtas Nuoro in programma domenica 22 dicembre.

La gara di ciclocross è uno dei tanti fiori all’occhiello dell’attività del sodalizio nuorese che si sta prodigando per rilanciare il ciclocross in Sardegna dopo un difficile periodo in cui questa disciplina era quasi sulla via del tramonto.

L’assegnazione del campionato regionale FCI Sardegna di specialità è il giusto riconoscimento per l’impegno profuso e per la qualità delle manifestazioni svolte negli scorsi anni.

La società Bike Demurtas Nuoro è guidata dall’esperto Vanni Demurtas e opera in tutte le specialità della due ruote: dalla strada alla mountain bike, dal ciclocross al downhill e segue una tradizione ciclistica presente a Nuoro dagli anni settanta: queste sono le chiavi del successo di un evento che si conferma anno dopo anno acquisendo interesse, partecipazione e notorietà.

Il percorso di gara è ricavato all’interno del galoppatoio comunale di Nuoro, interamente su strada sterrata con ampi tratti sulla pista battuta intervallati da passaggi tecnici di non elevata difficoltà con la presenza di una serie di ostacoli.