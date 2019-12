Al via da domani sabato sera 14 dicembre ad Oristano-inaugurazione ore 19 “Alfabeti: il Festival di arti applicate e performative”, in connessione con il mondo dell’artigianato della Sardegna.

L’iniziativa è inserita nel cartellone ufficiale della Regione Sardegna tra gli eventi di grande interesse turistico, è organizzata dalla CMA di Oristano.

La Cooperativa Maestri d’Arte, CMA, è un riconosciuto laboratorio di ceramica artigianale nato nel 1980 dalla intuizione di un gruppo di studenti diplomati all’Istituto d’Arte di Oristano, capoluogo di provincia isolana rinomato per la preziosa tradizione di vasellame di uso quotidiano e festivo.

La CMA ha oggi sede nel prestigioso ex Centro Pilota Isola di Oristano e con la sua produzione partecipa ai principali eventi fieristici ed espositivi delle eccellenze artigianali ed è presente nei negozi dei principali centri turistici regionali.

Per l’occasione verrà rimessa in funzione una storica macchina da stampa Stella Heilderberg, risalente alla meta’ del secolo scorso, costruita in ferro e ghisa, e forgiata a mano.

I visitatori potranno entrare nel vivo dell’arte tipografica, assistere a un processo di stampa totalmente artigianale, capire meglio la connessione tra arte tipografica e tecnologie contemporanee.

Diverse sono i momenti espositivi programmati dal 14 al 24 dicembre (orario di apertura al pubblico: mattina 09:00–13:00, pomeriggio16:30–20:00) presso la sede della CMA di Oristano in via Cagliari 139 (angolo via del Porto).

Convegno

Sempre all’interno del festival si svolgerà in apertura, prima dell’inaugurazione di domani, sabato 14 alle 17, il convegno dal titolo “La storia del carattere: dalla tipografia alla grafica d’arte”, per approfondire con relatori esperti a carattere nazionale il mondo della grafica artistica, in tutte le sue declinazioni.

Tra i relatori: Enrico Tallone, editore e stampatore, Gianni Murtas, storico e critico d’arte, Giuseppe Manias, operatore culturale.