L’intelligenza artificiale entra anche nella sveglia. Google ha infatti reso noto di aver usato il machine learning, cioè l’apprendimento automatico, per elaborare suonerie in grado di adattarsi e cambiare in base a vari fattori, come il tempo e l’ora.

La novità si chiama “Impromptu” e debutta sulla Lenovo Smart Clock, una sveglia ‘intelligente’ dalle funzioni analoghe a uno smart speaker con l’assistente di Google integrato. Basato sulla tecnologia di machine learning sviluppata nell’ambito del progetto Magenta di Big G, Impromptu propone musiche per la sveglia diverse in base al meteo, alla temperatura e al momento della giornata.

La funzione per ora è limitata al gadget di Lenovo, ma in futuro il suo arrivo è atteso anche su altri dispositivi smart con Google Assistente.