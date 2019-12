Cambio il traffico questa notte a Cagliari per un trasporto eccezionale.

Dalle 23 di venerdì 13 dicembre e sino alle 6 di sabato 14, per agevolare il passaggio di un convoglio dall’uscita Porto di Cagliari, alla via Riva di Ponente, alla via Molo Sant’Agostino, al Largo Carlo Felice, alla via Roma (contromano), al viale Trieste, al viale Sant’Avendrace, al viale Monastir, sino all’innesto sulla Statale 131 e ritorno, e al contempo preservare la sicurezza pubblica – informa l’amministrazione comunale – la circolazione veicolare subirà temporanee modifiche.

In particolare, nelle vie dell’itinerario saranno operative le seguenti prescrizioni: brevi interruzioni di traffico, deviazioni di traffico in strade laterali, transito in asse, transito in contromano, riduzione della carreggiata.