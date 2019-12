Twitter come la blockchain o l’email, nel suo futuro è previsto uno standard aperto e decentralizzato, quindi disponibile per tutti. Una novità non da poco per un social network, piattaforme spesso considerate dei recinti chiusi. L’annuncio arriva grazie al co-fondatore e attuale Ceo Jack Dorsey, che l’ha spiegata in una serie di tweet. La piattaforma finanzierà un team indipendente chiamato Blusky formato da cinque esperti informatici per sviluppare il protocollo aperto e quindi anche interscambiabile.

“Twitter sta finanziando un piccolo team indipendente composto da un massimo di cinque architetti, ingegneri e designer open source per sviluppare uno standard aperto e decentralizzato destinato ai social media. L’obiettivo finale per Twitter è diventare un cliente di questo standard”, spiega Jack Dorsey, aggiungendo che “ci troviamo di fronte a sfide completamente nuove che le soluzioni centralizzate stanno lottando per affrontare”.

“Ci vorrà del tempo. Il nostro primo obiettivo è trovare una persona che metta insieme la squadra e stabilisca la strategia, probabilmente ci vorranno alcuni mesi”, spiega lo stesso team di Blusky dal profilo Twitter.