Dopo il SOLD OUT a Bay Fest 2019, le incendiarie quattro performance del biennio 2017-2018 e l’indimenticabile show di Market Sound 2016 con oltre 9.000 spettatori, torna in Italia una tra le band simbolo del punk rock: i The Offspring atterrano nel Bel Paese per un doppio appuntamento:

• Martedì 23 giugno al Carroponte di Sesto san Giovanni

• Mercoledì 24 giugno allo Sherwood festival di Padova

Non si tratterà di un semplice concerto, ma di una vera e propria festa punk, con ospiti di assoluto valore provenienti dalla scena. Ad accompagnare i THE OFFSPRING in questa divertentissima “rassegna” saranno infatti ben due leggende dello skate punk: Lagwagon e The Menzingers.