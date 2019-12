Camila Cabello, più volte nominata ai Grammy Awards, annuncia oggi le date europee del suo The Romance Tour, che partirà a maggio del prossimo anno. La popstar farà tappa per la prima volta in Italia il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano. La cantautrice di origini cubane, più volte nominata ai Grammy Awards, annuncia oggi le date europee del suo, che partirà a maggio del prossimo anno. La popstar farà tappaal Dopo il successo del primo album da solista “Camila” con la hit planetaria “Havana” (4xplatino in Italia) , il 6 dicembre uscirà il secondo disco della superstar, intitolato “Romance”. A inaugurare il progetto, il singolo ufficiale attualmente in rotazione radiofonica, “Liar” (170 milioni di stream), la hit “Señorita” con Shawn Mendes (certificata DOPPIO PLATINO in Italia), che ha raggiunto ad ora oltre 2 miliardi di stream e conquistato la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 e i brani “Shameless”, “Cry For Me” e “Easy”, tutti già in digitale e immediatamente disponibili con il pre-order.

Leg europea | 2020

26 Maggio – Oslo, Spektrum – Norvegia

28 Maggio – Copenhagen, Royal Arena – Danimarca

30 Maggio – Berlino, Mercedes Benz Arena – Germania

1 Giugno – Birmingham, Resorts World Arena – UK

2 Giugno – Leeds, First Direct Arena – UK

4 Giugno – Manchester, Manchester Arena – UK

8 Giugno – Dublino, 3Arena – Irlanda

9 Giugno – Glasgow, The SSE Hydro – UK

11 Giugno – Londra, The O2 – UK

14 Giugno – Anversa, Sportpaleis – Belgio

15 Giugno – Amsterdam, Ziggo Dome – Olanda

17 Giugno – Parigi, Accorhotels Arena – Francia

18 Giugno – Colonia, Laxness Arena – Germania

23 Giugno – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera

24 Giugno – Milano, Mediolanum Forum – Italia

30 Giugno – Barcellona, Palau Sant Jordi – Spagna

1 Luglio – Madrid, Wizink Center – Spagna

Camila Cabello, cantautrice cubana nominata più volte ai Grammy, ha pubblicato il suo primo album da solista, “Camila”, a gennaio del 2018, dopo 4 anni trascorsi nella girlband Fifth Harmony. L’album ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200. Contemporaneamente il suo singolo “Havana” (certificato QUADRUPLO PLATINO in Italia) ha raggiunto il primo posto nella classifica Billboard Hot 100, rendendo Camila la prima artista solista negli ultimi 15 anni a raggiungere nella stessa settimana la prima posizione nelle classifiche Hot 100, Billboard 200 e Artist 100 contemporaneamente.

L’album ha debuttato al numero 1 su 110 classifiche iTunes in tutto il mondo, battendo il record per la permanenza al primo posto per un album di debutto nella storia del celeberrimo store digitale. Camila è diventata anche l’artista numero 1 su Spotify Global. Alla fine del 2018 Camila ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards nelle categorie di “Best Pop Vocal Album” con il disco “Camila” e in quella di “Best Pop Solo Performance” con il singolo “Havana” (Live). Inoltre, “Havana” ha raggiunto il primo posto nella classifica generale dei singoli di iTunes, il secondo nella classifica Spotify Global e il primo posto in 80 paesi di tutto il mondo. “Havana” è diventata la canzone con più stream in assoluto per un’artista femminile, con oltre 1.1 miliardi di stream accumulati nei soli Stati Uniti ed è stata la canzone #1 del 2018.

Al brano è seguito il secondo singolo, “Never Be The Same”, entrato in top10 nella Billboard Hot 100 Chart. La popstar aveva in precedenza pubblicato anche il duetto con MGK, “Bad Things“, traccia che vanta oltre 400 milioni di stream. Camila è così diventata la quinta artista donna a raggiungere la prima posizione della classifica pop americana sia come membro di un gruppo, sia come artista solista.

La super hit globale “Señorita” con Shawn Mendes è uscita a giugno 2019, ha debuttato al #1 su iTunes e ha conquistato il record per il più grande debutto su Spotify per un duetto uomo/donna (il brano è la canzone più ascoltata del 2019). Attualmente Camila è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima artista donna dopo Adele a raggiungere per tre volte la vetta della Billboard Hot 100, Billboard 200 e Artist 100.

Camila ha vinto 2 Latin Grammy con il brano “Mi Persona Favorita” assieme a Alejandro Sanz (Miglior canzone pop latina e disco dell’anno).

Camila è anche ambasciatrice di Save the Children e nel 2021 debutterà come attrice nel film “Cinderella”, diretto da Kay Cannon e prodotto da James Corden e Leo Pearlman.