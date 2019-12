“Il nostro percorso di lotta in sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici Aias continua”, con questa frase inizia il comunicato di Cgil, Cisl e Uil per lo sciopero dei lavoratori che si terrà il prossimo 19 dicembre.

Giovedì 19 dicembre, presso l’Assessorato alla Sanità di Cagliari, si terrà lo sciopero generale Aias e Fondazione per chiedere : “un superamento positivo della situazione attuale”… “Prosegue la nostra mobilitazione dei Lavoratori per il lavoro e per i servizi, per verificare il percorso di superamento dell’attuale gestione fallimentare che ha mortificato salari e professionalità”, affermano i sindacati.