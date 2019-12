I-Days Milano 2020 si conferma una delle edizioni più belle e attese di sempre!

Dopo i System of A Down e Korn il 12 giugno e Billie Eilish il 17 luglio, ora è la volta dei Foo Fighters . La band americana salirà sul palco del MIND Milano Innovation District (area expo) nella giornata di domenica 14 giugno 2020.

Fin dal loro esordio nel 1995, i Foo Fighters – Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee – hanno consolidato il loro status come l’ultima grande rock band americana in grado di conquistare le arene e gli stadi di tutto il mondo. Durante la loro carriera hanno vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di dischi in tutto il globo. Sono entrati nella storia della musica grazie a brani come “This Is A Call,” “Everlong,” “Monkey Wrench,” “My Hero,” “Learn To Fly,” “All My Life,” “Times Like These,” “Best Of You,” “The Pretender,” “Walk,” “These Days,” e “The Sky Is A Neighborhood”.

Il catalogo monumentale dei Foo Fighters include gli album “The Colour and the Shape”, “There Is Nothing Left To Lose”, “One By One”, “In Your Honor”, “Echoes, Silence, Patience and Grace”, “Wasting Light” e “Sonic Highways”, che da il titolo anche alla docu-serie targata HBO, diretta dallo stesso Dave Grohl e vincitrice di due Emmy Awards. L’ultimo album risale al 2017, “Concrete and Gold”, che include il brano “Run”, premiato ai Grammy Award come ‘miglior canzone rock’.

Dopo aver completato il loro tour iniziato nel 2017 nei principali stadi, arene e festival di tutto il globo, i Foo Fighters si sono dedicati alle registrazioni del loro nuovo disco, il decimo della loro carriera.

I-DAYS 2020 si tiene nello stesso spazio che nelle scorse stagioni ha accolto Eminem, Pearl Jam e Imagine Dragons, al MIND Milano Innovation District – Area Expo, una zona verde specifica attrezzata per i grandi concerti, altamente qualificata e dotata di tutti i servizi: treno e metropolitana che la collegano al centro di Milano, parcheggi, servizi igienici residenti, un’ampia zona food & beverage con una vasta e variegata offerta di cibi e bevande, anche vegetariani e vegani. Un ambiente adeguato per accogliere nel miglior modo il pubblico della musica live internazionale.