Un milione e 800mila euro per le scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2019-2020.

Lo stanziamento della Giunta, su proposta dell’assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, è indirizzato ai Comuni, singoli o associati, che intendano istituire o far funzionare le scuole per diffondere sul territorio regionale l’istruzione musicale come “elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani”.

I fondi sono così divisi: 400mila euro per il 2019, 1,4 milioni per il 2020. La delibera prevede anche premialità per incentivare le civiche di musica a mantenere alti standard di qualità a livello di capacità programmatoria e offerta formativa.