“E’ un grande onore”. Nicola Riva commenta così la nomina del padre Gigi a presidente onorario del Cagliari, come voluto dal patron Tommaso Giulini per le celebrazioni del centenario del club e dei cinquant’anni dallo scudetto.

“L’affetto del popolo sardo – spiega a margine della presentazione di ‘Sky Buffa racconta Gigi Riva’ – deriva dal fatto che lui non li ha mai traditi, con una scelta di vita ha sempre deciso di rimanere e non cedere alle lusinghe delle altre squadre. Tra mio padre e la Sardegna è stato un binomio, una sinergia di crescita: la ribalta di quel Cagliari ha fatto conoscere la Sardegna, lo scudetto del Cagliari ha dato via alla stagione del turismo, per gli emigrati sardi nel continente è stata una rivalsa sociale”.

‘Sky Buffa racconta Gigi Riva’ è uno speciale in due puntate (la prima in onda stasera alle 21 su Sky Sport Uno e disponibile anche on demand, la seconda sarà disponibile venerdì 20 dicembre alle 19.15 su Sky Sport Serie A) dedicato a “Rombo di tuono”: il racconto parte dai luoghi del cuore, lungo le rive del Lago Maggiore, tratteggia un carattere chiuso e schivo per via delle premature morti dei genitori e il legame indissolubile con la sorella Fausta, cantando il più grande giocatore della storia del Cagliari – città nella quale all’inizio non voleva trasferirsi – e recordman di gol in azzurro (35).