Non ha dichiarato al Fisco oltre 400mila euro guadagnati in quattro anni di lavoro. Un albergatore del Sulcis è finito sotto la lente della Guardia di finanza di Cagliari. I militari hanno passato al setaccio tutta la documentazione contabile, incrociandola anche con i dati sui consumi di energia elettrica e hanno scoperto che l’albergatore tra il 2014 e il 2018 “oltre ad aver omesso la regolare istituzione e conservazione delle scritture contabili” ha occultato ricavi per 411.499 euro, evadendo 41.150 euro di Iva.

Ma non solo. Nel corso dell’ispezione i militari delle Fiamme gialle hanno identificato due lavoratori, risultati completamente in nero. Al titolare è stata ordinanza la regolarizzazione, dovrà pagare una multa. “L’azienda – spiegano i Finanzieri – è stata segnalata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto il personale in nero individuato è risultato essere in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti”.