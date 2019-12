Relicta, la startup sarda che ha sviluppato con l’università una bioplastica idrosolubile ricavabile dagli scarti della lavorazione del pesce, è tra le 10 vincitrici dell’Accelerathon “CHANGE!”, la sfida sul turismo sostenibile e green di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal MiBACT e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere qualitativamente l’offerta e rendere l’Italia più competitiva sui mercati internazionali.

I 10 team con i progetti migliori hanno ricevuto un assegno di 10.000 euro, da utilizzare per sviluppare ulteriormente l’idea di business, dalla Sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo, Lorenza Bonaccorsi, e dall’Amministratore Delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Le 10 startup vincitrici sono state scelte tra le 20 selezionate da Invitalia con progetti innovativi sul turismo sostenibile e responsabile nei confronti del pianeta, in grado di offrire soluzioni per scegliere, verificare, giudicare tutti gli aspetti e i comportamenti che ruotano intorno al turismo “green”.