Vincenzo Sanna è il nuovo segretario generale dei lavoratori edili sardi iscritti alla Filca-Cisl. E’ stato eletto a Paulilatino dal Consiglio generale della categoria alla presenza del segretario generale nazionale FILCA, Franco Turri, e del segretario generale della Cisl sarda, Gavino Carta.

Vincenzo Sanna, 48 anni, fino a oggi segretario generale degli edili del territorio di Sassari, prende il posto di Giovanni Matta, in pensione dal primo dicembre scorso.

Nell’anfiteatro del salone di “santa Cristina” si sono dati appuntamento i segretari generali delle otto Cisl territoriali e i delegati della Filca provenienti da tutta l’isola per un saluto corale a Matta, che lascia dopo 17 anni di segreteria generale e 35 di militanza sindacale, e gli auguri a Vincenzo Sanna per una staffetta in un settore mai come in questo periodo alle prese con numerose e gravi emergenze.