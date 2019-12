“La discarica di Su Donnigheddu, in territorio di Golfo Aranci è una bomba ecologica ad altissimo potenziale esplosivo”. Lo denuncia Roberto Li Gioi, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, attraverso un’interrogazione con richiesta di risposta scritta indirizzata agli assessori regionali dell’Ambiente e della Sanità, Gianni Lampis e Mario Nieddu.

“In 15mila metri quadri sono stati accumulati negli anni oltre 34mila metri cubi di rifiuti di vario genere”, afferma. “Numerosi terreni limitrofi, presumibilmente già compromessi dall’inquinamento, sono coltivati a vigneto, adibiti a orto o utilizzati per il pascolo di bovini – osserva – ma attorno a questa enorme pattumiera vivono stabilmente un centinaio di famiglie in una situazione al limite dell’emergenza sanitaria”.

Li Gioi lamenta che “da oltre trent’anni la Regione non ha mai dato risposte valide a questa emergenza”, e che “i necessari interventi di bonifica sono ancora sulla carta”. Il pentastellato eletto in Gallura chiede agli assessori “se siano a conoscenza dell’esistenza della discarica abusiva di Su Donnigheddu, e come mai non sia già stata pianificata un’indagine attenta dei rischi e accertata la natura dei rifiuti accumulati”.