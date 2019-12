Incidente stradale questa sera in viale Trieste.

Un 53enne di Cagliari alla guida di un Mercedes Vito, nel percorrere viale Trieste con direzione viale Sant’Avendrace, non ha dato la precedenza a due donne della provincia di Nuoro che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza di via Pola, investendole.

Le due donne sono state trasportate dal 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Il conducente, sottoposto a controllo con alcoltest, è risultato positivo e per tale motivo gli è stata ritirata la patente e posto sotto sequestro il veicolo ed è stato informato che sarebbe stato denunciato all’autorità giudiziaria.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale di Cagliari.