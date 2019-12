Sono già una quarantina gli interventi effettuati tra ieri notte e questa mattina dai vigili del fuoco a Cagliari e in tutta la provincia per i disagi causati dalle forti raffiche di vento di burrasca che da ieri stano sferzando la Sardegna. Fortunatamente non si sono verificati particolari problemi, né persone ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti in città per rami, alberi, pali dell’illuminazione e impianti semaforici pericolati.

Decine le chiamate anche alla polizia municipale da parte dei cittadini di Cagliari per segnalare bidoni dell’immondizia finiti sulle auto, rami caduti e cornicioni pericolanti. Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, regolari quelli con Carloforte, mentre la nave Ariadne che sarebbe dovuta partire ieri sera per Palermo è rimasta in porto e partirà oggi pomeriggio, quando le condizioni meteo lo consentiranno. La nave Dada in arrivo nel capoluogo da Civitavecchia via Arbatax, giungerà in porto alle 18.30 anziché alle 10.30.