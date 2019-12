Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina a Peschiera Borromeo (Milano) tra un’auto e un autobus di linea.

Lo schianto si è verificato attorno alle 7 sulla strada Paullese, all’altezza di via Aldo Moro nella frazione di Bettola. Per cause ancora da chiarire una Opel station wagon si è scontrata con un bus di Autoguidovie con a bordo 15 persone.

Diverse le persone contuse, feriti tre uomini di 18, 30 e 54 anni. Il più grave, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe il 54enne, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.