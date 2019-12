Tragedia sfiorata questa sera a Iglesias. Una bambina è stata colpita da un pezzo di cornicione staccato dalla forza del vento che da ieri sta sferzando la Sardegna. L’episodio è avvenuto in via Nuova, all’altezza del civico 37.

La piccola non è grave, il cornicione l’ha colpita di striscio provocandole un bernoccolo. Da quanto si apprende la bambina stava passeggiando con alcuni parenti, quando si è staccato un pezzo di cornicione che l’ha colpita.

E’ stata subito soccorsa e medicata, inizialmente usando del ghiaccio recuperato dalla vicina farmacia. I familiari hanno poi deciso di portarla in ospedale per farla visitare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, la polizia municipale e i carabinieri.