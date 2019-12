Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, poco prima della mezzanotte di ieri, in via Mascagni nel comune di Sestu, per l’incendio di un’autovettura.

Gli operatori della squadra VVF con un’APS (aupompa serbatoio) hanno spento il rogo che ha coinvolto l’autovettura e provveduto alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme all’area circostante.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.