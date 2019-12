Cagliari quarto e Lazio terza. E domani sera c’è lo scontro diretto alla Sardegna Arena. “Un bell’effetto- commenta il tecnico Rolando Maran- ci siamo ritagliati questa situazione di prestigio e ora vogliamo onorarla. Incontriamo la squadra più difficile del momento, viene da da sette vittorie. Una partita insidiosa, ma ci sono delle opportunità anche per noi. Restiamo concentrati. Vogliamo continuare a sognare e, con l’aiuto di tutti, cercheremo di fare qualcosa di straordinario”.

Un Cagliari che arriva da tredici risultati utili di fila. Ma che, soprattutto con la Samp e con il Sassuolo, ha rischiato grosso. “A Reggio Emilia- ha spiegato il tecnico- eravamo reduci da due partite giocate in pochi giorni e un calo fisiologico ci stava. Ma in generale la squadra sta mostrando un grandissimo rendimento”. I gol al passivo delle ultime giornate? “Dobbiamo essere più bravi e attenti, soprattutto nel non possesso- ha detto il tecnico- ma bisogna anche capire come sono stati presi quei gol: il modo di interpretare la gara da parte nostra è sempre lo stesso”. I tifosi hanno già risposto alla chiamata.

“Segno che gli abbiamo trasmesso qualcosa- ha commentato Maran- e questo ci riempie di orgoglio”. Dalla prossima settimana ci sarà un “rinforzo” in più: Riva, come presidente onorario: “Un’idea bellissima- ha detto il mister- che ci riempie di gioia. Non trovo le parole per esprimere la mia felicità”.

Inzaghi: ‘Cagliari rivelazione, a Juve penso dopo’

“Il Cagliari è senz’altro la squadra rivelazione del campionato. Hanno fatto un ottimo mercato, sono una squadra organizzata e con un ottimo allenatore. Noi dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, siamo in forma e domani voglio una bella reazione dopo l’eliminazione in Europa League”. Lo dice l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di domani in casa dei rossoblu di Rolando Maran.

Prima la sfida ai sardi, poi la finale di Supercoppa con la Juventus a Doha, anche se Inzaghi dice di non temere per i tanti diffidati che con un’ammonizione domani salterebbero i bianconeri: “La cosa non mi condiziona, la nostra unica concentrazione è per la partita di Cagliari e solo dopo avremo una finalissima da giocarci. I diffidati dovranno fare attenzione ma dovranno essere concentrati al cento per cento sul Cagliari”.