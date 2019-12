Notte impegnativa per i vigili del fuoco del Comando di Cagliari che sono intervenute per due incendi di autovetture.

Il primo intervento poco dopo la mezzanotte in via Corso 25 Aprile nel comune di Villasor (CA),

un’altro intervento poco dopo le 00:30 in via della Libertà nel comune di Settimo San Pietro (CA) dove le fiamme hanno coinvolto solo la parte anteriore del veicolo.

Gli operatori delle squadre del 115 hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto, mettendo in sicurezza l’area.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dei due roghi.