Al via la Stagione Concertistica invernale 2019 della Scuola Civica di Musica di Cagliari. Sino al 23 dicembre appuntamenti di grande musica con artisti di assoluto livello; musica sinfonica, canto corale, un programma variegato e di qualità che culminerà con il concerto della violinista Anna Tifu al Teatro Massimo.

Il 19 dicembre alle ore 18, in collaborazione con l’associazione “Serate Musicali in Sardegna”, presso la Sala Concerti della SCMC di via Venezia 23, il violoncellista Franco Maggio Ormezowsky, accompagnato al pianoforte da Rosabianca Rachel ed Emanuela Maggio, allieterà con la sua musica gli allievi della Scuola.

La monumentale chiesa cagliaritana di Sant’Anna, nel cuore dello storico quartiere di Stampace, giovedì 19 dicembre alle 20, ospiterà il “Concerto di Natale”, seconda rassegna corale organizzata dalla SCMC.

Quattro prestigiose formazioni corali della Sardegna (Cromaticamente coro di Settimo San Pietro, il Coro del Liceo artistico “Foiso Fois” di Cagliari, il Coro Polifonico Laconese di Laconi, il Coro della Scuola Civica di Musica di Cagliari) proporranno brani della tradizione musicale sarda, europea e americana.

Gran finale al Teatro Massimo, lunedì 23 dicembre alle ore 21, con il concerto della violinista Anna Tifu, accompagnata al pianoforte da Marco Schirru.