I carabinieri della Compagnia di Jerzu (Nu) hanno effettuato numerosi posti di controllo nei comuni di Tertenia, Cardedu ed Ulassai (Nu). Nella serata tra sabato e domenica è stato impiegato un consistente dispositivo sul territorio, con particolare attenzione rivolta alle principali arterie stradali quali le Statali 125 e la 125var.

I controlli dei Carabinieri sono stato minuziosi ed efficaci. A seguito di diverse perquisizioni personali e veicolari, un 30enne di Ulassai è stato denunciato al Tribunale di Lanusei per possesso ingiustificato di un coltello a serramanico di grosse dimensioni. Il giovane, con precedenti di polizia per reati contro la persona, non è stato in grado di giustificare il possesso dell’arma. In un controllo effettuato nei centri abitati di Tertenia e Cardedu (Nu), tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I tre ragazzi sono stati trovati in possesso di diversi grammi di marijuana per uso personale.