Grazie a una richiesta arrivata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, questa mattina una squadra di pronto intervento ha messo in sicurezza un albero pericolante in via Sulcitana a Elmas.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per tagliare l’albero e per liberare la strada, mettendo in questo modo in sicurezza l’area.

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale. Sul posto gli Agenti della Polizia Locale del comune di Elmas per la viabilità.