E’ stato travolto e ucciso da un auto Marco Alberti, mentre a piedi era in strada a Corsico in provincia di Milano. Condannato per l’omicidio di Antonio Panozzo, ucciso e bruciato nel 1998 nel veronese, era detenuto nel carcere di Bollate in regime di semilibertà.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Alberti è stato soccorso dal 118 ma è arrivato in ospedale all’Humanitas con politraumi e in arresto cardiaco e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.