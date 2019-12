Durante la settimana i segni di terra godranno di ottima forma fisica. La passionalità in coppia sarà molto alta e i single non perderanno l’occasione di vivere nuove avventure. Per i segni di acqua la situazione sentimentale con il partner darà parecchio da pensare, i single potranno fare ottimi incontri e conoscere persone particolarmente intriganti. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto in amore per i segni d’aria, i nativi preferiranno chiudersi invece di chiarire con il partner. Sul lavoro tutto scorrerà tranquillamente e ci saranno tante scelte da fare. Per i segni di fuoco la vita amorosa questa settimana riserverà delle sorprese, per molte coppie tutto si sta aggiustando dopo qualche litigio inaspettato. Ottimo momento per i cuori solitari. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: durante questa settimana non ci saranno motivazioni plausibili per la vostra gelosia nei confronti del partner. Tuttavia non riuscirete ad abbandonare questa sensazione fino a che non avrete qualche chiarimento, che avverrà forse nel fine settimana. Anche per i single avranno difficoltà a portare avanti nuove conoscenze, chi non è sicuro di provare sentimenti forti non si sbilancerà più di tanto.

Lavoro: il lavoro dovrebbe essere più efficiente e la mente priva di pensieri. Ad aiutarvi nel percorso professionale saranno le varie occasioni che si presenteranno e che vi daranno modo di mostrare le vostre doti. Se alcune situazioni non si sbloccano abbiate la pazienza di attendere che prendano da sole il loro corso.

Toro

Amore: in questa settimana ci sarà molta intesa con il partner, che salirà ancora di più nella seconda metà della settimana. Sarete in ottima forma fisica e dotati di grandi energie che avranno risvolti molto positivi anche sull’eros. In questo clima idilliaco anche la passionalità in coppia prenderà il volo, soprattutto da giovedì. Anche i single saranno pieni di passione e non perderanno l’occasione di vivere flirt e avventure.

Lavoro: il buonumore che anima i nati del segno questa settimana sarà un ottimo espediente per fare qualche progetto in più in ambito lavorativo. Le ambizioni subiranno un leggero rialzo e ci sarà molta voglia di fare e di mettersi in gioco. La fine dell’anno si avvicina ma siete pronti a iniziare nuove esperienze professionali anche rivestendo ruoli di maggiore spicco.

Gemelli

Amore: in questa settimana potreste non essere molto contenti della vostra situazione sentimentale, che si presenta decisamente piatta e priva di stimoli. Tuttavia, nel fine settimana le stelle vi sorridono e promettono positività in ogni campo. E’ il momento giusto per concedervi un sano relax, siate single o in coppia, in modo da schiarirvi le idee e avere ben chiaro come agire.

Lavoro: la sfera lavorativa sarà più marcata man mano che procederanno le giornate. Evitate le persone che potrebbero irritarvi visto che il tono umorale non è dei migliori. Se starete attenti avrete successo, nonostante la stanchezza del periodo.

Cancro

Amore: la situazione sentimentale con il partner vi darà parecchio da pensare, e con Giove contro di voi le giornate saranno molto caotiche e dovete stringere i denti per non litigare continuamente. Dovrete scendere probabilmente a compromessi ma ne varrà la pena. I single potranno fare ottimi incontri e conoscere persone particolarmente intriganti.

Lavoro: sarete distratti sul lavoro, la concentrazione verrà a mancare e le difficoltà aumenteranno sensibilmente. Prestate quindi la massima attenzione a come gestite il vostro lavoro o i vostri guadagni potrebbero subire un calo drastico. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà porgere la massima attenzione per evitare errori grossolani.

Leone

Amore: la vostra relazione amorosa questa settimana avrà bisogno di uno slancio in più per ravvivarla, soprattutto se state insieme da tempo. Per molte coppie tutto si sta aggiustando dopo qualche litigio inaspettato. Siete consapevole dei sentimenti che provate e credere in un rapporto appena iniziato vi aiuterà a viverlo bene e trasformarlo in qualcosa di importante. Ottimo momento per i cuori solitari.

Lavoro: ci saranno molte scelte da fare per quanto riguarda i vostri incarichi lavorativi, e qualche decisione sbagliata potrebbe essere deleteria per la carriera. Sarà tempo di fare il punto della situazione ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare. In arrivo ci sono comunque tante novità che potrebbero far cambiare in meglio la vostra vita.

Vergine

Amore: sarà una settimana in cui farete molti progetti per la sfera personale. E’ il vostro momento, Venere e Giove vi favoriscono e offrono un occhio di riguardo per l’amore. Buon per voi se avete in mente qualcosa di speciale per il partner, oppure, se siete single, di trovare la persona giusta. Sarà dunque una settimana di avventure, ma potrete anche recuperare un’amicizia che sembrava perduta.

Lavoro: il lavoro vi assorbirà molto tempo ma ne trarrete belle soddisfazioni che vi ricompenseranno delle fatiche affrontate. La voglia di raggiungere determinati obiettivi potrebbe farsi assillante, tuttavia sarete favoriti dal buon transito dei pianeti e dall’aiuto di colleghi che si prodigheranno per voi.

Bilancia

Amore: qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto nella relazione amorosa ed i nativi preferiranno chiudersi a riccio anziché cercare un confronto con il partner. Le tensioni tuttavia non servono a nulla. Per fortuna questa settimana gli astri vi concederanno un bonus di pazienza e la giusta calma per riflettere su cosa vi fa star bene e cosa invece dovete evitare.

Lavoro: se da una parte sarete costretti a vivere una situazione poco spensierata, dall’altra sarete portati a concentrarvi sul lavoro. Tutto scorrerà tranquillamente, ma se state chiudendo un affare importante le stelle vi invitano ad accettare qualche buon consiglio. Avrete tante scelte da fare e ci sarà bisogno di una buona dose di sicurezza prima di fare il prossimo passo.

Scorpione

Amore: il cielo astrale di questa settimana vi sorride, l’amore ne trae giovamento e se siete single potreste presto trovare la persona che fa per voi. I pianeti allineati sotto il vostro segno offrono stabilità anche alla vita di coppia e potrebbe essere la volta buona per parlare di qualcosa di importante e fare progetti futuri.

Lavoro: questa settimana sul posto di lavoro potreste non essere efficienti e preferireste staccare la spina per un po’. I pomeriggi saranno degli ottimi toccasana, dal momento che saranno ideali per il relax e lo svago in generale. Negli ambienti professionali dove ciò non sarà possibile, lo stress sarà dietro l’angolo e dovrete fare i conti con acciacchi e stanchezza.

Sagittario

Amore: sarà una settimana in cui recuperare energie, dedicare tempo al partner e risolvere alcuni problemi di cuore. Venere parla il linguaggio dell’amore e tutti i nati del segno beneficeranno dei suoi influssi, tanto che circonderanno la persona amata di attenzioni. Anche si single saranno in vena di effusioni e molti potranno trovare l’anima gemella.

Lavoro: questa settimana potreste affrontare un periodo di stress lavorativo: in questo caso, il consiglio è quello di staccare la spina per qualche giorno, programmare una mini-vacanza o iniziare a immaginare come trascorrere le feste. Se non potrete permettervelo a causa del lavoro, sarete comunque in grado di ritagliarvi delle serate di divertimento.

Capricorno

Amore: in questa settimana, complice il clima festivo, sarete portati a cercare in ogni cosa la felicità che meritate. Nonostante le festività non vorrete perdere occasione di vivere al meglio gli affetti e avrete quindi anche un occhio di riguardo per la famiglia. Impiegherete molte delle vostre energie per fare stare meglio le persone che amate.

Lavoro: il lavoro subirà una grande accelerazione grazie alla vostra voglia di fare. Sarete infatti instancabili e non vi fermerete davanti a nessun ostacolo. La settimana è molto fortunata, le stelle sono pronte a supportarvi in ogni decisione, regalandovi momenti di grande successo. Gli astri vi stimolano a guardare avanti e programmare il futuro.

Acquario

Amore: le storie d’amore traballanti questa settimana potrebbero vedere il loro epilogo, anche perché ora Venere lascerà il loro segno. Ad ogni modo, meglio troncare un legame oramai logoro anziché trascinarlo per mera abitudine. I single non avranno voglia né le energie per instaurare nuove relazioni, meglio attendere.

Lavoro: il lavoro e la salute saranno i punti focali della settimana. Chi esercita ruoli di responsabilità vedrà crescere la fiducia di capi e superiori. Anche i guadagni aumenteranno in proporzione alle mansioni rivestite. Il futuro promette bene, quindi potete stare tranquilli.

Pesci

Amore: questa settimana avrete voglia di divertirvi e di rilassarvi in vista delle prossime festività. Farete di tutto per rendere l’ambiente domestico accogliente e armonioso. Il vostro obiettivo principale sarà quello di rafforzare i legami ma anche di essere concilianti ad eventuali riappacificazioni. Belle sorprese in vista per i single, l’amore è proprio vicino.

Lavoro: settimana piena di occasioni lavorative allettanti. Da mercoledì in poi potrete dedicare molto tempo anche alle cose che maggiormente vi piacciono, e magari concedervi una pausa per rilassarvi con gli amici e con la famiglia.