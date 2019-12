“Il risultato emerso dalla classifica de Il Sole 24 ore fa molto piacere e conferma ciò che tutti sappiamo circa la qualità della vita a Cagliari. Ma non può bastare: si può fare di più e molto meglio e, personalmente, non mi pongo limiti per l’anno prossimo”.

Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, commenta l’indagine che ha misurato il benessere di 107 città italiane: Cagliari è ventesima, e in un anno ha conquistato 24 posizioni.

“Intanto, avremo un 2020 di grandi eventi legati alle World Series di Coppa America nella vela, ai 400 anni dalla fondazione dell’Università, al centenario dalla nascita del Cagliari Calcio. Siamo impegnati – ha aggiunto il sindaco – a presentare una città in splendida forma. Possiamo ancora crescere moltissimo, soprattutto nel settore delle infrastrutture, della rigenerazione urbanistica e dell’innovazione tecnologica. In particolare, stiamo puntando sulla mobilità elettrica. In quest’ultimo campo pensiamo di essere una delle grandi novità emergenti in campo europeo”, ha concluso Truzzu.