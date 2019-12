Si era sentito male mentre si trovava in casa da solo e, preso dal panico, è caduto sul pavimento senza riuscire più a rialzarsi. Un anziano di 82 anni è stato soccorso dai carabinieri a Tuili.

L’allarme è scattato intorno alle 2 quando il pensionato ha chiamato il 112. “Mi sono sentito male e sono caduto, non riesco più ad alzarmi perché ho problemi agli arti inferiori”. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Sanluri e la guardia medica. L’anziano non riusciva ad aprire la porta.

Uno dei militari si è arrampicato e ha scavalcato il cancello, riuscendo ad entrare in casa. Ha recuperato le chiavi per aprire la porta e ha fatto entrare il personale medico. L’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale. Nella caduta ha fortunatamente riportato solo lievi ferite.